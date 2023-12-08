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Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesindeki İkiz Göller'de Mevsim Geçişinin Renkleri

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Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde bulunan İkiz Göller, mevsim geçişindeki renk tonlarıyla doğal güzellik sunuyor. Kahverengi ve sarı tonların etkileyici bir görüntü oluşturduğu göl ve çevresi, ziyaretçilere harika bir seyir zevki veriyor.

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesindeki İkiz Göller'de mevsim geçişinde tabiatta oluşan renkler ziyaretçilerine doğal güzellik sunuyor.

Her mevsim farklı bir güzelliğe bürünen İkiz Göller, mevsim geçişindeki renk tonlarıyla güzel görüntü oluşturuyor.

Tekirdağ Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu, AA muhabirine İkiz Göller'in doğal güzelliğiyle ziyaretçilerini etkilediğini söyledi.

Kahverengi ve sarı tonların etkileyici bir görüntü oluşturduğunu ifade eden Hacıoğlu, "Tekirdağ'ın güzel ilçelerinden Kapaklı'mızın doğal güzelliklerinden İkiz Göller, ekoturizmin önemli merkezlerinden. İstanbul'a yakınlığı ile ciddi bir avantajı olan bölgemiz hafta sonu yoğun ziyaretçi alıyor. Bu ziyaret noktalarından birisi de İkiz Göller. Sonbaharın kışa dönmesiyle göl ve çevresi beraber çok güzel doğal manzarası, harika bir seyir zevki veriyor." diye konuştu.

Kaynak: AA / Güncel

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