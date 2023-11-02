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Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde 3 bin 614 vatandaşa yardım yapıldı

Hayrabolu ilçesinde bulunan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) tarafından ekim ayında 3 bin 614 ihtiyaç sahibine 6 milyon 389 bin lira yardım yapıldı. Hayrabolu Kaymakamı Eyüp Fırat, vakfın ihtiyaç sahiplerine destek vermeye devam edeceğini belirtti.