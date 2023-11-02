Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde 3 bin 614 vatandaşa yardım yapıldı
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Hayrabolu ilçesinde bulunan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) tarafından ekim ayında 3 bin 614 ihtiyaç sahibine 6 milyon 389 bin lira yardım yapıldı. Hayrabolu Kaymakamı Eyüp Fırat, vakfın ihtiyaç sahiplerine destek vermeye devam edeceğini belirtti.
Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca (SYDV) ekim ayında 3 bin 614 vatandaşa yardım yapıldı.
Hayrabolu Kaymakamı Eyüp Fırat gazetecilere yaptığı açıklamada, ekim ayında 3 bin 614 ihtiyaç sahibine 6 milyon 389 bin lira yardımda bulunulduğunu söyledi.
Kaymakam Fırat, vakfın ihtiyaç sahiplerinin yanında olmaya devam edeceğini kaydetti. - TEKİRDAĞ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel