Tekirdağ girişinde kilometrelerce araç kuyruğu
Demirören Haber Ajansı - Şafak Taşoyar - Güncel
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KURBAN Bayramı'nın ilk gününü Marmara Denizi ve Saros Körfezi kıyılarında geçirmek isteyenler, Tekirdağ girişinde kilometrelerce araç kuyruğu oluşturdu.
KURBAN Bayramı'nın ilk gününü Marmara Denizi ve Saros Körfezi kıyılarında geçirmek isteyenler, Tekirdağ girişinde kilometrelerce araç kuyruğu oluşturdu.
Bayramın ilk günü özellikle yakın il olan İstanbul'da hayvanlarını kesenler, tatillerini geçirmek üzere yazlıklarına giderken, Tekirdağ'da uzun araç kuyruğu oluştu. Tekirdağ'ın turistik ilçeleri Marmaraereğlisi ve Şarköy ile Marmara Denizi'ndeki adalara feribotlarla gidişlerde yoğunluk gözlendi. Edirne'nin Saros Körfezi kıyısındaki bölgelere giden tatilciler de araç kuyrukları oluşturdu.Tekirdağ girişinde öğleden sonra 1 kilometreyi aşan araç kuyruğu gözlendi.
Demirören Haber Ajansı / Şafak Taşoyar - Güncel