Tekirdağ Eğitim Bir-Sen Şube Başkanı Kaya, Milli Eğitim Müdürü Yeniyol'u ziyaret ettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Eğitim Bir-Sen Tekirdağ Şube Başkanı Bülent Kaya ve yönetim kurulu üyeleri, İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Yeniyol'u makamında ziyaret etti. Yeniyol, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Kaya ve heyete yeni görevlerinde başarılar diledi ve teşekkür etti.
Eğitim Bir-Sen Tekirdağ Şube Başkanı Bülent Kaya ve yönetim kurulu üyeleri, İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Yeniyol'u ziyaret etti.
Yeniyol, makamında gerçekleşen ziyarette Kaya ve yönetim kurulu üyelerine yeni görevlerinin hayırlı olmasını diledi.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Yeniyol, Kaya ve beraberindeki heyete teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi.
Kaynak: AA