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Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde hayırsever Nazan Albayrak tarafından 2 hekimli aile sağlığı merkezi yaptırılacak.

Aile sağlığı merkezinin yapımına ilişkin protokol, Tekirdağ Valiliği Toplantı Salonu'nda Vali Recep Soytürk, İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Lütfi Çağatay Onar ve hayırsever Nazan Albayrak tarafından imzalandı.

Merkezin, Çorlu ilçesine bağlı Yenice Mahallesi'nde Hazine mülkiyetinde bulunan ve Sağlık Bakanlığına tahsis edilen arsa üzerine inşa edileceği belirtildi.

Protokol töreninde konuşan Vali Soytürk, Yenice Mahallesi'nin turistik bir bölge olması nedeniyle yaz aylarında nüfusunun arttığını, son yıllarda kış döneminde de nüfus artışı yaşandığını ifade etti.

Ökkeş Buğra Atılgan'dan Vali Soytürk'e veda ziyareti

Basın İlan Kurumu (BİK) Tekirdağ Bölge Müdürlüğünden İstanbul Bölge Müdürlüğüne atanan Ökkeş Buğra Atılgan, Tekirdağ Valisi Recep Soytürk'e veda ziyaretinde bulundu.

BİK Genel Müdürlüğünce İstanbul Bölge Müdürü olarak görevlendirilen Atılgan, Vali Soytürk'ü makamında ziyaret etti.

Ziyarette Atılgan ile bir süre görüşen Soytürk, yeni görevinin hayırlı olmasını dileyerek başarı temennisinde bulundu.

Vali Soytürk'ten şehit ailesine ziyaret

Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, şehit Halil Tuna Akgöz'ün, umre ibadetini yerine getirerek kutsal topraklardan dönen ailesini ziyaret etti.

Soytürk, şehidin babası Basri Akgöz ve annesi Fatma Akgöz ile bir araya geldi.

Aileyle bir süre sohbet eden Soytürk, umre ibadetlerinin kabul olmasını temenni etti.

Kaynak: AA