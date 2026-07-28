Haberler

Tekirdağ'da sağlık ve güvenlik ziyaretleri, belediyede yol çalışmaları

Tekirdağ'da sağlık ve güvenlik ziyaretleri, belediyede yol çalışmaları
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çorlu Kaymakamı Niyazi Erten, Tekirdağ İl Sağlık Müdürü Uzman Dr. Lütfi Çağatay Onar'ı ziyaret ederek sağlık hizmetleri ve iş birliğini değerlendirdi. İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, yeni atanan Marmaraereğlisi Kaymakamı Fatih Kızıltoprak'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Marmaraereğlisi Belediyesi ise ilçe genelinde kilit taşı döşeme çalışmalarını sürdürüyor.

Çorlu Kaymakamı Niyazi Erten, Tekirdağ İl Sağlık Müdürü Uzman Dr. Lütfi Çağatay Onar'ı ziyaret etti.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ziyarette kentte yürütülen sağlık hizmetleri ile kurumlar arası iş birliğine ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.

Onar, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Erten'e teşekkür etti.

-İl Emniyet Müdürü Turanlı'dan Kaymakam Kızıltoprak'a ziyaret

Tekirdağ İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, Cumhurbaşkanlığı atama kararıyla Marmaraereğlisi Kaymakamlığı görevine atanan Fatih Kızıltoprak'ı ziyaret etti.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre Turanlı, Kızıltoprak'a yeni görevinde başarı dileyerek hayırlı olsun temennilerini iletti.

Kızıltoprak da ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek Turanlı'ya teşekkür etti.

-Marmaraereğlisi'nde kilit taşı döşeme çalışmaları sürüyor

Marmaraereğlisi Belediyesi, ilçe genelinde yürüttüğü kilit taşı döşeme çalışmalarına devam ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ekipler ulaşımı daha güvenli ve konforlu hale getirmek amacıyla farklı mahallelerde yol düzenleme ve kilit taşı döşeme çalışmalarını sürdürüyor.

Çalışmalar kapsamında yolların daha düzenli ve kullanışlı hale getirilmesinin hedeflendiği belirtilen açıklamada, belediye ekiplerinin ilçe genelinde çalışmalarına aralıksız devam ettiği kaydedildi.

Kaynak: AA
Gaziantep merkezli 14 ilde operasyon! 382 kişi gözaltına alındı

Türkiye güne operasyonla başladı! Yüzlerce kişi gözaltına alındı
Kaş'ta orman yangını! Havadan ve karadan müdahale başladı

Turizm cennetinde korkutan yangın! Ekipler seferber oldu
Petrol çakıldı ama beklenen olmadı! Piyasaları sarsan altın iddiası

Piyasaları sarsan altın iddiası
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Terminal İstanbul kapılarını açmaya hazırlanıyor: Dünyanın en büyüğü olacak

İstanbul'da kapılarını açmaya hazırlanıyor! Dünyanın en büyüğü olacak
Defne Samyeli'den şaşırtan itiraf! Evliyken eski aşkını aramış

Defne'den yıllar sonra olay itiraf: Evliyken çocukluk aşkımı bulup...
Ankara'da 'gay' bar işletmesine operasyon

Skandal görüntülerin ardından operasyon! Hem de şehrin göbeğinde
Cihan Kamer Milano'ya gitti! Fenerbahçe'den Leao çıkarması

Uçağa bindi, transferi bitiriyor! Bonservisi kulüp tarihine geçecek
Muslera'dan yürek burkan sözler: Acı çekiyorum, böyle bir şey beklemiyordum

Muslera'dan yürek burkan sözler: Acı çekiyorum, bunu beklemiyordum
İstanbul'da 7 ayrı suç örgütüne operasyon: 28 şüpheli gözaltında

Vatandaşı canından bezdirmişlerdi: 3 başsavcılık düğmeye bastı
El Chapo'nun eşi cezaevinden çıktıktan sonra fenomene dönüştü

Cezaevinden çıktı, fenomen oldu! Eşinin adını duyan ürperiyor