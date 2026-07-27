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Süleymanpaşa'da ziyaret, şenlik ve hayvancılık yatırımı

Süleymanpaşa'da ziyaret, şenlik ve hayvancılık yatırımı
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Süleymanpaşa Kaymakamı Mahmut Nedim Tunçer, Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcı Vekilleri Uğur Özcan ile Halit Gündoğdu'yu ziyaret etti.

Süleymanpaşa Kaymakamı Mahmut Nedim Tunçer, Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcı Vekilleri Uğur Özcan ile Halit Gündoğdu'yu ziyaret etti.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Tunçer Cumhuriyet Başsavcı Vekilleri Özcan ve Gündoğdu ile makamlarında bir araya geldi.

Ziyarette, kamu kurumları arasındaki iş birliği ve koordinasyona ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.

Tunçer, başsavcı vekillerine görevlerinde başarı diledi.

Karacakılavuz Keşkek Şenliği tamamlandı

Süleymanpaşa Belediyesi ile Karacakılavuz Sosyal Dayanışma Derneği işbirliğinde düzenlenen 6. Geleneksel Karacakılavuz Keşkek Şenliği sona erdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, iki gün süren şenlikte katılımcılara Karacakılavuz keşkeği ikram edildi.

Etkinliğin ikinci gününde Modülasyon Orkestrası ile sanatçı Burak Kibar konser verdi. Vatandaşlar konserlerde müzik eşliğinde eğlendi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar, şenliğin yoğun katılımla gerçekleştirildiğini belirtti.

Nallar, organizasyonun birlik ve dayanışma ruhunu güçlendirdiğini ifade etti.

Aksoy, hayvancılık yatırımı planlanan alanda inceleme yaptı

Tekirdağ İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy, Muratlı ilçesinde faaliyet gösteren Tarımsal Kalkınma Kooperatif tarafından kurulması planlanan küçükbaş hayvancılık işletmesinin yatırım alanında incelemede bulundu.

Müdürlükten açıklamaya göre, Aksoy Hanoğlu Mahallesi'nde Tarımsal Kalkınma Kooperatifi yetkilileriyle yatırımın yapılmasının planlandığı alanda inceleme gerçekleştirdi.

İncelemede, yatırımın bölge hayvancılığına sağlayacağı katkılar ile işletmenin kuruluş ve üretim sürecine ilişkin teknik konular ele alındı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Aksoy, üretici örgütlerinin güçlendirilmesi ve kırsal kalkınmayı destekleyen yatırımların önem taşıdığını belirtti.

Kooperatiflerin tarımsal üretim ve hayvancılığın gelişmesinde önemli görev üstlendiğini ifade eden Aksoy, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak yatırım sürecinde teknik destek ve rehberlik hizmeti sunmayı sürdüreceklerini kaydetti.

Kaynak: AA
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