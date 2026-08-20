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Tekirdağ'da mezar taşları ulusal envanter projesi başladı

Tekirdağ'da mezar taşları ulusal envanter projesi başladı
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Tekirdağ'da Türk-İslam dönemi mezar taşları ve kitabeleri, 6 yıl sürecek ulusal envanter projesiyle belgeleniyor. Çalışmalar, verilerin Müze Ulusal Envanter Sistemi'ne aktarılmasını ve tarihi hafızanın gelecek nesillere taşınmasını hedefliyor.

Tekirdağ'da, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünce yürütülen "Türk-İslam Dönemi Mezar Taşları ve Kitabeleri Ulusal Envanter Projesi" kapsamında saha çalışmalarına başlandı.

Proje kapsamında Türk-İslam dönemine ait mezar taşları ve kitabeler tespit edilerek fotoğraflanıyor ve belgeleniyor.

Elde edilen bilgiler Müze Ulusal Envanter Sistemi'ne aktarılıyor.

Çalışmanın 6 yıl sürmesi bekleniyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Proje Koordinatörlüğünde görevli arkeolog İlkay İlgin, gazetecilere, Türkiye'deki Türk-İslam dönemine ait mezar taşları ve mezar alanlarının belgelenmesi amacıyla çalışma yürüttüklerini söyledi.

Mezar taşlarının yanı sıra kitabeleri de kayıt altına aldıklarını belirten İlgin, elde edilen verilerin Müze Ulusal Envanter Sistemi'ne entegre edildiğini dile getirdi.

İlgin, ulusal ölçekte bir envanter oluşturmayı amaçladıklarını, projenin ilerleyen süreçte genişletilmesiyle Balkanlar ve Orta Asya'da da çalışma yürütmeyi hedeflediklerini ifade etti.

"Tarihi hafızayı gelecek nesillere taşıyacağız"

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ökkeş Narinç de projenin 2024 yılında başlatıldığını, Tekirdağ ekibinin 2 yıllık sürecin ardından çalışmalara dahil olduğunu söyledi.

Kentteki mezarlıklarda Türk-İslam dönemine ait mezar taşları ve kitabeleri tespit ederek geçmişte bölgede yaşamış kişilerin izlerini ortaya çıkarmayı amaçladıklarını belirten Narinç, ayakta kalan mezar taşlarının kimlere ait olduğunun belirlenmesi ve bilgilerin Bakanlığa sunulmasıyla tarihi bir hafıza oluşturulacağını ifade etti.

Saha çalışmalarında bazı mezar taşlarının tahrip olduğunu tespit ettiklerini dile getiren Narinç, "Bunları ayağa kaldırıp hafızayı gelecek nesillere taşıyacağız." dedi.

Tekirdağ'daki çalışmalar, Tekirdağ Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Narinç başkanlığındaki 17 kişilik ekip tarafından yürütülüyor.

Kaynak: AA
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