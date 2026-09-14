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Tekirdağ'daki sağlık tesislerinde değerlendirme yapıldı

Tekirdağ'daki sağlık tesislerinde değerlendirme yapıldı
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Tekirdağ İl Sağlık Müdürlüğü, kent genelindeki sağlık tesislerinde kurum değerlendirmeleri yaptı.

Tekirdağ İl Sağlık Müdürlüğü, kent genelindeki sağlık tesislerinde kurum değerlendirmeleri yaptı.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Sağlık Tesisleri Değerlendirme Standartları kapsamında yapılan değerlendirmelerde, sağlık tesislerinin hizmet sunumu, kalite standartları ile mevzuat ve rehberlere uyumu incelendi.

Çalışmalarda ayrıca iyileştirmeye açık alanlar ele alınarak ilgili yönetici ve sağlık çalışanlarına geri bildirimlerde bulunuldu.

Değerlendirmelerin, sağlık hizmetlerinin kalitesinin sürekli geliştirilmesine katkı sağlamasının hedeflendiği bildirildi.

Kaynak: AA
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