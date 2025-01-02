Üye Girişi
Haberler
İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, partisinden istifa etti
İYİ Parti'de üst düzey istifa! "Umudum kalmadı" deyip bıraktı
DEM Parti bugün MHP lideri Bahçeli ile görüşecek
Öcalan ile görüşen DEM Parti'den bir kritik ziyaret daha
ABD, DEAŞ'ı yeniden sahaya mı sürdü? Kanlı saldırılar sonrası olay iddia
ABD'yi kana bulayan saldırılarla ilgili bomba iddia
Cenaze törenine damga vuran an! Bahçeli ve Dervişoğlu tokalaşmadı
Cenaze törenine damga vuran an

Tekirdağ'daki Rakoczi Müzesi, Geçen Yıl 3 Bin Turist Ağırladı

Tekirdağ'daki Rakoczi Müzesi, Geçen Yıl 3 Bin Turist Ağırladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Osmanlı döneminde Macaristan Kralı II. Rakoczi'nin sığındığı Ev, geçmişteki misafirperverliği simgeliyor. 2024 Türkiye-Macaristan Kültür Yılı etkinlikleri kapsamında müzenin ziyaretçi sayısında artış gözlendi.

Macaristan Kralı II. Rakoczi'nin Osmanlı döneminde Tekirdağ'da kaldığı müze evi geçen yıl 3 bin turist ziyaret etti.

Osmanlı'ya sığınan Macar prensinin Tekirdağ'da güvenle yaşadığı ev, Osmanlı'nın güven ve misafirperverliğinin sembolü olarak günümüzde müze olarak hizmet veriyor.

Müze yetkililerinden alınan bilgiye göre, geçen yıl 3 bin kişinin ziyaret ettiği ev, mimari yapısı ve içerisinde sergilenen kişisel eşyalarla dikkati çekiyor.

2024 Türkiye-Macaristan Kültür Yılı etkinlikleri kapsamında, Rakoczi Müzesi'ni geçen yıl ziyaret edenlerin sayısında artış gözleniyor.

Rakoczi Müzesi

Eski bir Türk evi olan bina 1676-1735 yılları arasında yaşayıp, son yıllarını Tekirdağ'da geçiren Erdel Prensi ve Macar Halk Kurtuluş Kahramanı II. Rakoczi Frençh'in anılarına izafeten Macar Hükümeti tarafından müze olarak düzenlendi.

Mülkiyeti ve içindeki zati eşyalarıyla birlikte Macar Hükümeti'ne ait olan müze 25 Eylül 1982 tarihinde ziyarete açıldı.

Sergilenen eserler arasında Türk-Macar ilişkilerini ve iki ulusun halk sanatlarındaki beraberliklerini simgeleyen eserler ile Rakoczi'nin şahsi ve ailesine ait eşyalar yer alıyor.

Kaynak: AA / Fırat Çakır - Güncel
img

İşte Arda'nın yeni takımı
img

İşte Yunus'un yeni maaşı
img

Rusya'ya kaçan devrik lider Esad'a suikast girişimi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eski İstihbarat Daire Başkanı Sabri Uzun gözaltına alındı
Eski İstihbarat Daire Başkanı gözaltında
Çaydanlıkla adam döven genç, cezaevinde intihar etti
Çaydanlıkla adam döven genç, cezaevinde intihar etti
Bahşiş alan kuryeden anlamlı hareket
Bahşiş alan kuryeden duygulandıran hareket
Sibel Taşçıoğlu'ndan 'Müslüman noel kutlamaz' yorumuna olay yanıt
Takipçisinin 'Müslüman Noel kutlamaz' yorumuna olay yanıt
Arda Güler Premier Lig devine imzayı atıyor
İşte Arda'nın yeni takımı
Kocasını geliniyle suçüstü yakalayan kadın, çılgına döndü
Kocasını geliniyle suçüstü yakalayan kadın, çılgına döndü

Son Dakika Haberleri

Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 2 Ocak döviz kuru ve bugün döviz fiyatlarında son durum ne? Zamlı maaş Ocak'ta mı Şubat'ta mı yatar? İnci Taneleri bu akşam var mı? 2 Ocak İnci Taneleri dizisi 29. bölüm yayınlanacak mı? 2025 yemek ücreti ne kadar oldu? 2025 yemek kartı limiti kaç TL? Sabri Uzun kimdir, neden gözaltına alındı? Eski İstihbarat Daire Başkanı Sabri Uzun'un suçu nedir? DEM Parti ve Devlet Bahçeli ne zaman görüşecek? "Tango" kapandı mı, neden girilmiyor? Tango uygulamasına Türkiye'de erişim engeli geldi! Roblox ne zaman açılacak, bugün açılacak mı? 2 Ocak 2025 Roblox erişim engelinde son durum! Kızılcık Şerbeti bu hafta var mı, 83. bölümü ne zaman? 3 Ocak Cuma Kızılcık Şerbeti yayınlanacak mı? Bugün kandil mi? Regaip Kandili ne zaman?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.