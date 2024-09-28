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Tekirdağ'daki Antik Kentler Turizm İçin Umut Vadediyor

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Tekirdağ Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu, Perinthos ve Heraion-Teikhos antik kentlerindeki kazı çalışmalarının tarih ve kültür turizmine katkı sağlayacağını belirtti. Hacıoğlu, bu antik kentlerin Tekirdağ'ı tarih meraklıları için cazibe merkezi haline getireceğini söyledi.

Tekirdağ Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu, Trakya'daki medeniyetlerin izlerinin sürüldüğü Perinthos ve Heraion-Teikhos antik kentlerinin, turizme katkı sağlayacağını belirtti.

Hacıoğlu, AA muhabirine, Marmaraereğlisi ilçesinde yer alan 5 bin yıllık Perinthos ile Süleymanpaşa ilçesindeki Heraion-Teikhos (Hera'nın Şehri) antik kentlerindeki kazı çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Antik kentlerdeki kazılarda Trakya'daki medeniyetlerin izlerinin sürüldüğünü ifade eden Hacıoğlu, "Tekirdağ'da turizm çeşitleri içinde eksik olan tarih ve kültür turizm rotası. Burada bazı tarihi camiler ve birkaç müzeden başka ziyaretçilere sunacağımız nitelikli yerlerimiz yok. İlimizde devam eden bu kazı çalışmalarıyla tarih ve kültür turizmi ayağımız oluşacak. Antik kentler kentin turizmine de katkı sağlayacak. Tabi bu hemen bugünden yarına oluşacak bir iş değil. " dedi.

Hacıoğlu, Tekirdağ'ın gelecek yıllarda tarih meraklılarının daha çok tercih edeceği yerler arasında yer alacağını dile getirdi.

Antik kentlerdeki kazıların bölgede yaşamış medeniyetler hakkında önemli bilgiler sunduğunu belirten Hacıoğlu, "Antik kentlerdeki kazılar iğneyle kuyu kazmaya benzer. Bunlar uzun soluklu işlerdir ama sonuçları çok iyidir. Perinthos, Marmara'nın Efes'i konumunda bir yer. Oradaki tarihi tiyatronun kazı çalışmaları belli bir aşamaya geldi. Tamamen ortaya çıkması için daha zaman var. Heraion-Teikhos, Traklarla ilgili yapılan tek şehir kazısıdır. Burasının ören yeri olması için çalışmalar devam ediyor." diye konuştu.

Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel

Ahmet Hacıoğlu Turizm

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