Tekirdağ'da asayiş

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde saman yüklü bir tır yanarak kullanılamaz hale geldi.

Soylu Mahallesi mevkisinde seyir halinde olan tırda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, tır kullanılamaz hale geldi.

-Üst aramasında uyuşturucu bulundu

Çorlu ilçesinde üst aramasında sentetik uyuşturucu ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Hıdırağa Mahallesi'nde şüphe üzerine bir kişiyi durdurdu.

Üst aramasında sentetik uyuşturucu ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.