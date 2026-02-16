Haberler

Tekirdağ'da Toz Taşınımı Sonrası Araçlar Çamurla Kaplandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tekirdağ'da toz taşınımı nedeniyle hayat olumsuz etkilenirken, yağmur sonrası araçların üzeri çamurla kaplandı. Araç sahipleri oto yıkamacılara akın etti.

TEKİRDAĞ'da toz taşınımı hayatı olumsuz etkilerken, yağan yağmur sonrası araçların üzeri çamurla kaplandı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezi, Marmara Bölgesi'nde dün akşam saatlerinden itibarın toz taşınımı beklendiğini açıkladı. Tekirdağ'da gece saatlerinden itibaren yağmurla birlikte çamur yağdı. Toz taşınımı hayatı olumsuz etkilerken, araçların üzerleri de çamurlu kaplandı. Araç sahiplerinden bazıları kendi imkanlarıyla temizlik yaparken, bazı sürücüler de oto yıkamacılarda yoğunluk oluşturdu. Oto yıkamacı Recep Ertaş, "Dün akşam kısa süreli yağan yağmurla birlikte resmen çamur yağdı. Bugün de müşterilerimiz bizleri arayarak araçlarını getirdiler. Gün boyunca bir yoğunluk bekliyoruz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
TBMM'deki taciz davasında tepki çeken kadardan geri adım! 3 sanık yeniden tutukladı, biri aranıyor

TBMM'deki taciz davasında tepki çeken kadardan geri adım
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Defne Joy Foster'ın annesi: Kızımı FETÖ öldürtmüş olabilir

Defne Joy Foster'ın annesinden yıllar sonra olay yaratacak sözler
TikTok yayını facia ile bitti

TikTok yayını facia ile bitti
Arda Kural sevgilisiyle paylaştığı fotoğrafta son haliyle dikkat çekti

Yerli Leonardo Dicaprio'nun yeni halini görünce inanamayacaksınız
Tartışma yaratan görüntüler! Herkes Ancelotti'yi konuşuyor

Tartışma yaratan görüntüler! Bütün dünya onu konuşuyor
Defne Joy Foster'ın annesi: Kızımı FETÖ öldürtmüş olabilir

Defne Joy Foster'ın annesinden yıllar sonra olay yaratacak sözler
Ünlü şarkıcıdan 50 milyonluk araba açıklaması

50 milyon liralık araba bakın kimin çıktı?
Taliban, olası bir ABD-İran savaşında tarafını seçti

Taliban, olası bir ABD-İran savaşında tarafını seçti