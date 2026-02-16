Tekirdağ'da Toz Taşınımı Sonrası Araçlar Çamurla Kaplandı

TEKİRDAĞ'da toz taşınımı hayatı olumsuz etkilerken, yağan yağmur sonrası araçların üzeri çamurla kaplandı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezi, Marmara Bölgesi'nde dün akşam saatlerinden itibarın toz taşınımı beklendiğini açıkladı. Tekirdağ'da gece saatlerinden itibaren yağmurla birlikte çamur yağdı. Toz taşınımı hayatı olumsuz etkilerken, araçların üzerleri de çamurlu kaplandı. Araç sahiplerinden bazıları kendi imkanlarıyla temizlik yaparken, bazı sürücüler de oto yıkamacılarda yoğunluk oluşturdu. Oto yıkamacı Recep Ertaş, "Dün akşam kısa süreli yağan yağmurla birlikte resmen çamur yağdı. Bugün de müşterilerimiz bizleri arayarak araçlarını getirdiler. Gün boyunca bir yoğunluk bekliyoruz" dedi.