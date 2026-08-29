Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Gözaltı
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ve Çerkezköy ilçelerinde polis ekiplerinin yaptığı denetimlerde, üzerlerinde sentetik uyuşturucu bulunan 5 şüpheli gözaltına alındı. Zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Tekirdağ'da polisin denetimlerinde uyuşturucuyla yakalanan 5 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Süleymanpaşa ve Çerkezköy ilçelerinde yaptığı kontrollerde şüphe üzerine 5 kişiyi durdurdu.
Şüphelilerin üst aramalarında sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan 5 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA