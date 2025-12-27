Tekirdağ'da uyuşturucuyla yakalanan 5 şüpheli gözaltına alındı
Tekirdağ'da polisin denetimlerinde uyuşturucuyla yakalanan 5 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Çerkezköy ve Çorlu ilçelerinde yaptığı denetimlerde şüphe üzerine 5 kişiyi durdurdu. Şüphelilerin üst aramasında uyuşturucu madde ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Çerkezköy ve Çorlu ilçelerinde yaptığı denetimlerde şüphe üzerine 5 kişiyi durdurdu.
Şüphelilerin üst aramasında bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel