Tekirdağ'da uyuşturucuyla yakalanan 5 şüpheli gözaltına alındı

Güncelleme:
Tekirdağ'da polisin denetimlerinde uyuşturucuyla yakalanan 5 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Çerkezköy ve Çorlu ilçelerinde yaptığı denetimlerde şüphe üzerine 5 kişiyi durdurdu. Şüphelilerin üst aramasında uyuşturucu madde ele geçirildi.

Tekirdağ'da polisin denetimlerinde uyuşturucuyla yakalanan 5 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Çerkezköy ve Çorlu ilçelerinde yaptığı denetimlerde şüphe üzerine 5 kişiyi durdurdu.

Şüphelilerin üst aramasında bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel
