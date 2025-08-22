Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonunda 6 Tutuklama

Tekirdağ'da yapılan uyuşturucu operasyonlarında 6 şüpheli tutuklandı. Narkotik ekipleri Çorlu ve Çerkezköy'de belirlenen adreslere operasyon düzenleyerek uyuşturucu ele geçirdi.

Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, bu kapsamda Çorlu ve Çerkezköy ilçelerinde belirlenen adreslere operasyonlar düzenledi.

Adreslerde, bir miktar uyuşturucu ele geçirildi, R.B, E.K, S.K, Ö.F.K, E.U ve G.Y. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Şüphelilerden E.U'nun 15 yıl, G.Y'nin de 10 yıl 3 ay hapis cezası olduğu belirlendi.

