Tekirdağ'da uyuşturucuyla yakalanan 8 şüpheli gözaltına alındı
Tekirdağ'da gerçekleştirilen polis denetimlerinde uyuşturucu madde bulunduran 8 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 28 sentetik ecza hap ve 30 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Süleymanpaşa, Çerkezköy ve Çorlu ilçelerinde yaptığı kontrollerde şüphe üzerine 8 kişiyi durdurdu.
Şüphelilerin üst aramalarında 28 sentetik ecza hap ve 30 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA / Mesut Karaduman