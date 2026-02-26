Haberler

Tekirdağ'da uyuşturucuyla yakalanan 8 şüpheli gözaltına alındı

Tekirdağ'da gerçekleştirilen polis denetimlerinde uyuşturucu madde bulunduran 8 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 28 sentetik ecza hap ve 30 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Tekirdağ'da polisin denetimlerinde uyuşturucu maddeyle yakalanan 8 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Süleymanpaşa, Çerkezköy ve Çorlu ilçelerinde yaptığı kontrollerde şüphe üzerine 8 kişiyi durdurdu.

Şüphelilerin üst aramalarında 28 sentetik ecza hap ve 30 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Mesut Karaduman
