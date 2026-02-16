Haberler

Tekirdağ'da uyuşturucuyla yakalanan 6 şüpheli gözaltına alındı

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ve Kapaklı ilçelerinde düzenlenen polis denetimlerinde, uyuşturucu madde ile yakalanan 6 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerinde yapılan aramalarda uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Süleymanpaşa ve Kapaklı ilçelerinde yaptığı kontrollerde şüphe üzerine 6 kişiyi durdurdu.

Şüphelilerin üst aramalarında bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Ömür Çolak - Güncel
