Tekirdağ'da uyuşturucuyla yakalanan 6 şüpheli gözaltına alındı
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ve Kapaklı ilçelerinde düzenlenen polis denetimlerinde, uyuşturucu madde ile yakalanan 6 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerinde yapılan aramalarda uyuşturucu maddeler ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Süleymanpaşa ve Kapaklı ilçelerinde yaptığı kontrollerde şüphe üzerine 6 kişiyi durdurdu.
Şüphelilerin üst aramalarında bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA / Ömür Çolak - Güncel