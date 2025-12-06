Tekirdağ'da uyuşturucuyla yakalanan 6 şüpheli gözaltına alındı
Tekirdağ'da polisin gerçekleştirdiği denetimlerde, uyuşturucu madde bulunduran 6 şüpheli gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Süleymanpaşa ve Çorlu ilçelerinde şüphesi üzerinde durdukları kişileri durdurdu.
Şüphelilerin üst aramasında bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel