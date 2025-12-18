Tekirdağ'da uyuşturucuyla yakalanan 6 şüpheli gözaltına alındı
Tekirdağ'da yapılan polis denetimlerinde uyuşturucuyla yakalanan 6 şüpheli gözaltına alındı. Ekipler, Çerkezköy ve Çorlu ilçelerinde gerçekleştirdiği denetimlerde, şüpheli 5 kişiyi durdurup 25 gram uyuşturucu madde ve 70 sentetik ecza hapı ele geçirdi.
Tekirdağ'da polisin denetimlerinde uyuşturucuyla yakalanan 6 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Çerkezköy ve Çorlu ilçelerinde yaptığı denetimlerde şüphe üzerine 5 kişiyi durdurdu.
Şüphelilerin üst aramasında 25 gram uyuşturucu madde ve 70 sentetik ecza hap ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel