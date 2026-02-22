Haberler

Tekirdağ'da 9 adrese uyuşturucu operasyonunda 5 tutuklama

Tekirdağ'da 9 adrese uyuşturucu operasyonunda 5 tutuklama
Güncelleme:
Tekirdağ'da polisin düzenlediği eş zamanlı operasyonda 610 gram skunk ve silah ele geçirildi, 5 şüpheli tutuklandı.

TEKİRDAĞ'da polisin 9 adrese eş zamanlı operasyonunda, 610 gram skunk ve silahlar ele geçirildi, 5 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, İstanbul'dan temin ettikleri uyuşturucuyu Tekirdağ genelinde sattıkları belirlenen şüphelilere yönelik 18 Şubat'ta operasyon düzenlendi. Ekiplerin, 9 adrese eş zamanlı operasyonunda, 610 gram skunk, 1 ruhsatsız tabanca, 1 kurusıkı tabanca, 1 av tüfeği ve 28 fişek ele geçirildi, 7 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı, 2'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
