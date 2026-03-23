Haberler

Tekirdağ'da asayiş

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa, Çerkezköy ve Çorlu ilçelerinde yapılan uyuşturucu operasyonlarında toplamda 20 gram sentetik uyuşturucu ve 15 sentetik ecza hap ele geçirildi. Üç şüpheli gözaltına alındı.

Süleymanpaşa ilçesinde evinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Aydoğdu Mahallesi'nde bir evde uyuşturucu bulunduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Evde yapılan aramada 20 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, zanlı gözaltına alındı.

Üst aramasında uyuşturucu bulundu

Çerkezköy ilçesinde üst aramasında sentetik uyuşturucu ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Fatih Mahallesi'nde şüphe üzerine bir kişiyi durdurdu.

Üst aramasında sentetik uyuşturucu ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.

Uyuşturucu hap ele geçirildi

Çorlu ilçesinde üst aramasında uyuşturucu hap ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Mahallesi'nde şüphe üzerine bir kişiyi durdurdu.

Üst aramasında 15 sentetik ecza hap ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Ömür Çolak
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

