Tekirdağ'da uyuşturucuyla yakalanan 6 şüpheli gözaltına alındı
Tekirdağ'da polisin yaptığı denetimlerde 6 şüpheli, uyuşturucu madde ile yakalanarak gözaltına alındı. Süleymanpaşa ve Çorlu ilçelerinde gerçekleştirilen kontrollerde ele geçirilen uyuşturucu madde nedeniyle şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Süleymanpaşa ve Çorlu ilçelerinde yaptığı kontrollerde şüphe üzerine 6 kişiyi durdurdu.
Şüphelilerin üst aramalarında uyuşturucu madde ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel