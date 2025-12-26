Narkotik olayları ile anılan 'Kore Mahallesi'nde yıkılan bina sayısı 110'a ulaştı

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde asayiş ve narkotik olayları ile anılan 'Kore Mahallesi'nde uyuşturucu satışı yapıldığı belirlenen 30 metruk bina, iş makineleri ile yıkıldı. Mahallede yıkılan bina sayısı 110'a ulaştı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ve Çorlu Belediyesi'nin, ilçede pilot bölge olarak belirledikleri 'Kore Mahallesi' olarak anılan Hıdırağa Mahallesi'nde dönüşüm çalışmaları sürüyor. Bu kapsamda mahallede uyuşturucu satışının yapıldığı ya da kullanıldığı metruk binalar yıkılıyor. Polis ve belediye ekipleri tarafından önceden tespit edilen 30 metruk bina, iş makineleri ile yıkıldı. Yıkım işlemleri sırasında polis, geniş güvenlik önlemleri aldı. Son yıkılan 30 bina ile birlikte mahallede 11 ayda yıkılan bina sayısı 110'a ulaştı.