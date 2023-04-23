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Tekirdağ'da tur minibüsü ile otomobil çarpıştı: 1'i ağır 20 yaralı

Güncel Haberler

Çanakkale'ye geziye giden yerli turistleri taşıyan tur minibüsü ile otomobil Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde çarpıştı. Kazada 1'i ağır 20 kişi yaralandı.

Saat 21.20 sıralarında Marmaraereğlisi'nin ilçesi girişindeki ışıklı kavşakta meydana gelen kazada, İstanbul'dan Çanakkale'ye giden Metin Altıncı yönetimindeki 41 ALC 431 plakalı tur minibüsü, kavşakta kırmızı ışık ihlali yaptığı iddia edilen Mustafa Özkocaman'ın kullandığı 34 EMJ 516 plakalı otomobille çarpıştı.

TEKİRDAĞ'DA TUR MİNİBÜSÜ İLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI; 20 YARALI

20 YARALI VAR

Çarpışmanın şiddetiyle araçlar savrulurken, otomobilde sürücü Mustafa Özkocaman ile annesi Asiye Özkocaman, minibüste ise 18 kişi olmak üzere 20 kişi yaralandı. Yaralılardan otomobilde bulunan Asiye Özkocaman'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

TEKİRDAĞ'DA TUR MİNİBÜSÜ İLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI; 20 YARALI

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kaza üzerine bölgeye çok sayında sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Marmaraereğlisi, Tekirdağ ve Çorlu'daki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

TEKİRDAĞ'DA TUR MİNİBÜSÜ İLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI; 20 YARALI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Marmaraereğlisi Çanakkale Tekirdağ Güncel Haberler

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