Tekirdağ'da tur minibüsü ile otomobil çarpıştı: 1'i ağır 20 yaralı

Saat 21.20 sıralarında Marmaraereğlisi'nin ilçesi girişindeki ışıklı kavşakta meydana gelen kazada, İstanbul'dan Çanakkale'ye giden Metin Altıncı yönetimindeki 41 ALC 431 plakalı tur minibüsü, kavşakta kırmızı ışık ihlali yaptığı iddia edilen Mustafa Özkocaman'ın kullandığı 34 EMJ 516 plakalı otomobille çarpıştı.

20 YARALI VAR

Çarpışmanın şiddetiyle araçlar savrulurken, otomobilde sürücü Mustafa Özkocaman ile annesi Asiye Özkocaman, minibüste ise 18 kişi olmak üzere 20 kişi yaralandı. Yaralılardan otomobilde bulunan Asiye Özkocaman'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kaza üzerine bölgeye çok sayında sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Marmaraereğlisi, Tekirdağ ve Çorlu'daki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.