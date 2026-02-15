Terzi, İş Yerine Gelen Şüphelilerden Birini Tokatlayıp Dışarı Attı

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde terzi Fatma Kapalıgöz (52), iş yerine gelip kendisinden para isteyen, başlarında kask bulunan 2 kişiden birini tokatlayıp iş yerinden attı. Kasklı şüpheliye tokatladığı anların güvenlik kamerasına yansıdığı olayla ilgili konuşan Kapalıgöz, "Ben dondum kaldım, o korku ve şokla ne yapacağımı bilemedim, kapıya doğru yaklaştım. Siyahlı dışarı çıktı, beyazlıya da bir tokat attım, dışarıya attım" dedi. Yakalanan 2 şüpheli adli kontrol şartı konularak serbest bırakıldı.

Olay 11 Şubat Çarşamba günü Şeyhsinan Mahallesi'nde terzi dükkanında meydana geldi. Yüzlerine kar maskesi takan yaşları 18'den küçük olduğu değerlendirilen iki şüpheli, terziye girip, iş yeri sahibi Fatma Kapalıgöz'e kasanın nerede olduğu sordu, ardından para istedi. Şüphelilerin isteğini geri çeviren Kapalıgöz, çocuklardan birini tokatlayarak dükkandan çıkarttı.

OĞLU ŞÜPHELİLERDEN BİRİNİ ECZANEYİ SOYARKEN YAKALADI

Olayın ardından dükkana gelen Kapalıgöz'ün oğlu Musa Baykara (34), annesinin tarifiyle şüphelilerin kaçtığı yöne gitti. Sokağın başında şüphelilerin girdikleri bir eczaneden de aynı şekilde para istediklerini fark eden Baykara, içlerinden birini yakalayıp, polise teslim etti. Diğer şüpheli ise kaçtı. Polisin yaptığı çalışma ile kaçan şüpheli de kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. İki şüpheli, işlemlerin ardından sevk edildikleri adliyede, çıkarıldıkları mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

'TOKAT VURUP DIŞARIYA ATTIM'

İş yerinin güvenlik kamerasına da yansıyan olayı anlatan Fatma Kapalıgöz, "Çalışırken iki maskeli içeriye girdi. Ben de ayağa kalktım. Bana 'parayı çıkart' dediler; ben de 'üzerimde para yok' dedim. 'Kasa nerede?' dediler, 'kasa yok' dedim. Ben dondum kaldım, o korku ve şokla ne yapacağımı bilemedim, kapıya doğru yaklaştım. Siyahlı dışarı çıktı, beyazlıya da bir tokat attım, dışarıya attım. Peşlerinden gittim, oğluma 'bunlar beni gasbetmeye çalıştı' dedim. Oğlum Musa geldi ve peşlerinden gitti, aynı kişileri, eczanede soygun yapmaya çalışırlarken yakaladı ve polise teslim etti." dedi.

Olay anında endişelendiğini de ifade eden Fatma Kapalıgöz, "Çok korktum. Ölümü hissettim, acaba üzerlerinde bıçak falan var mıdır bilmiyordum. Bana saplarlar mı? Madde etkisindeler mi? Bilmiyordum, çok korktum" diye konuştu.

'ECZANEYİ SOYARKEN YAKALADIM'

Kapalıgöz'ün oğlu Musa Baykara, olay anında işletmenin önünde aracını park ettiğini belirterek, "Olay anında ben aracımı park ediyordum. O sırada iki kar maskeli kişinin geçtiğini gördüm ama çok da ciddiye almadım. Hava soğuk, ondan dolayı kar maskesi taktığını düşündüm. Meğerse bizim dükkanı soymaya geliyorlarmış. Aracımı park edip dükkana gelirken annemin koşarak geldiğini gördüm. Bana dükkanı soymaya çalıştıklarını söyledi annem. Gittikleri yeri gösterince koştum sokağın başına. Eczaneden sesler gelince bir baktım, orasını soyuyorlar. Beyazlı olan kaçtı, siyahlıyı çıkarken yakaladım, kaçamadı. O sıra polisi aradık ve polise teslim ettik" diye konuştu. Polis kısa süre sonra diğer şüpheliyi de yakaladı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler adli kontrol şartı konularak serbest bırakıldı.

Haber- Kamera: Mehmet YİRUN – Mehmetcan ARSLAN / TEKİRDAĞ,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı