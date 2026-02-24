Tekirdağ'da tarımda dijital dönüşüm için hibe sözleşmesi imzalandı

Haberler

Tekirdağ İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, 'Tarımda Dijital Çağ' projesi için Trakya Kalkınma Ajansı ile hibe sözleşmesi imzaladı. Proje kapsamında 40 teknik personele İHA-1 pilotluk eğitimi verilecek ve dijital teknolojilerin tarımsal faaliyetlerde etkin kullanımı artırılacak.

Müdürlüğün "Tarımda Dijital Çağ" projesi, Trakya Kalkınma Ajansı tarafından yürütülen 2025 Yılı Tarım ve Kırsal Kalkınma Teknik Destek Programı kapsamında destek almaya hak kazandı.

Tekirdağ İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy ile Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin tarafından imzalanan sözleşme kapsamında müdürlükte görev yapan 40 teknik personele İHA-1 pilotluk eğitimi verilecek.

Proje kapsamında tarımsal faaliyetlerde dijital teknolojilerin etkin kullanımının artırılması hedefleniyor.

Aksoy, yaptığı açıklamada, insansız hava araçlarının tarımsal üretim alanlarında denetim, izleme ve veri toplama süreçlerinde önemli katkılar sağladığını belirtti.

Uygulamanın verimlilik ve sürdürülebilirlik açısından önemli kazanımlar sağlayacağını ifade eden Aksoy, projenin hayata geçirilmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Kaynak: AA / Fırat Çakır
