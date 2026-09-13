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Tekirdağ'da takla atan kamyonette 2 kişi yaralandı

Tekirdağ'da takla atan kamyonette 2 kişi yaralandı
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TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde sürücüsünün kontrolünü yitirdiği kamyonetin, takla atıp su kanalına düşmesi sonucu Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) 2 personeli yaralandı.

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde sürücüsünün kontrolünü yitirdiği kamyonetin, takla atıp su kanalına düşmesi sonucu Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın ( Afad ) 2 personeli yaralandı.

Kaza, saat 18.00 sıralarında Çorlu-Çerkezköy kara yolunun Yulaflı mevkisinde meydana geldi. Afad'a ait 59 EY 389 plakalı kamyonet, yan yola girdiği sırada sürücüsünün kontrolü yitirmesi sonucu takla tarak düştüğü su kanalında ters döndü. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine jandarma, sağlık, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde, kamyonette bulunan 4 AFAD personelinden 2'sinin hafif şekilde yaralandığı belirlendi. Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 2 yaralı, tedaviye alındı.

Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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