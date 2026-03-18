Tekirdağ'dan kısa kısa

Tekirdağ Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, İl Müftüsü Mustafa Bilgiç'i ziyaret etti.

Ziyarette Turanlı ve Bilgiç bir süre sohbet etti.

Bilgiç de ziyaret için Turanlı'ta teşekkür etti.

Başkan Yüceer huzurevi sakinleriyle iftarda bir araya geldi

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, Yaşlılar Haftası dolayısıyla huzurevi sakinleriyle iftarda bir araya geldi.

Belediyede düzenlenen programda Yüceer huzurevi sakinleriyle bir süre sohbet etti.

Oruçların açılmasının ardından konuşan Yüceer, yaşlıların kendileri için kıymetli olduğunu belirtti.

Yüceer, huzurevi sakinleriyle aynı sofrayı paylaşmaktan dolayı mutlu olduğunu ifade ederek, programa katılan herkese teşekkür etti.

-İSKİ ve TESKİ arasında içme suyu protokolü imzalandı

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) ile Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi (TESKİ) arasında imzalanan protokol ile Marmaraereğlisi ilçesine günlük 5 bin metreküp içme suyu sağlanacak.

Silivri'de bulunan İSKİ Eğitim ve Sosyal Tesisleri'nde gerçekleştirilen programda iki kurum arasında protokol imzalandı.

Protokol kapsamında, İstanbul Silivri'ye bağlı Gümüşyaka Mahallesi'nde bulunan İSKİ su alma noktasından, Marmaraereğlisi Sultanköy Mahallesi'ndeki mevcut depoya su iletimi sağlanacak.

Bu sayede özellikle yaz aylarında ciddi nüfus artışı yaşayan bölgede su sıkıntısının önüne geçilmesi hedefleniyor.

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, su krizinin yalnızca bugünün değil, geleceğin de en önemli meselelerinden biri olduğunu belirtti.

Yüceer, Tekirdağ'ın su kaynakları açısından sınırlı bir kent olduğunu ifade ederek, protokolün su ihtiyacına katkı sağlaması için çok anlamlı olduğunu dile getirdi.

Kaynak: AA / Mesut Karaduman
