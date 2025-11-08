Tekirdağ'da Sonbahar Turizmi: Doğa ile İç İçe Unutulmaz Deneyim

Tekirdağ, ara tatilde doğa ile iç içe vakit geçirmek isteyen ziyaretçilerini bekliyor.

Sonbaharın gelişiyle Şarköy ilçesine bağlı Uçmakdere ve Süleymanpaşa ilçesine bağlı Yeniköy mahallelerindeki ormanlar sarı, yeşil ve turuncunun tonlarına büründü.

Bölgeye gelenler, doğayla iç içe, derelerin huzur veren sesi ve kuş cıvıltıları eşliğinde unutulmaz deneyim yaşama fırsatı bulabiliyor.

Ganos Dağı eteklerinde sonbahar renklerine bürünen ormanlar, ara tatilde doğada huzurlu vakit geçirmek isteyen misafirlerini bekliyor.

Kente gelenler, ormanlarda yürüyüş, ATV, bisiklet turu yapmanın yanında, yamaç paraşütüyle uçuş yaparak gökyüzüyle buluşma deneyimi yaşayabiliyor.

Tekirdağ Kültür ve Turizm Müdürü Ömer Faruk Karaküçük, AA muhabirine, Tekirdağ'ın her mevsim farklı güzellikler sunduğunu söyledi.

Kentin, her mevsim ilgi çektiğini belirten Karaküçük, "Tekirdağ özellikle sonbaharda birçok turizm alanıyla insanlara hitap ediyor. İnsanların keyifle zaman geçirecek turizm alanları var. Bir haftalık ara tatilde özellikle Uçmakdere'ye gelenler, yürüyüş rotalarında doğayla buluşmanın keyfini doyasıya yaşayabilir. ATV turları, paraşüt uçuşlarıyla bölge doğa tutkunları için tercih edilecek bir yer. Burası insanların sonbaharın tadına varabileceği bir bölge. Misafirlerimizi doğanın ve Tekirdağ'ın tadını çıkarmaya bekliyoruz." dedi.