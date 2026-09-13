Tekirdağ'da silahlı kavgada bir kişi yaralandı

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı.

Bağlık Mahallesi'ndeki Çamlıbel Parkı'nda, Ö.D. (20), C.Ü. (19), A.N. (18) ve B.A. (28) ile B.D. (18) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine B.D, tüfekle açılan ateş sonucu yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan B.D, Çerkezköy Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Çerkezköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, olay yerinden kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Ekipler, kısa sürede kimliklerini belirledikleri Ö.D, C.Ü, A.N. ve B.A'yı yakalayarak gözaltına aldı.

Şüphelilerin gösterdiği Kızılpınar Mahallesi'ndeki bir alanda, olayda kullanıldığı değerlendirilen pompalı tüfek ele geçirildi.

Kaynak: AA