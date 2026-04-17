Tekirdağ'daki silahlı kavgaya karışan şüpheli tutuklandı
Çerkezköy ilçesinde bir kişinin ağır yaralandığı silahlı kavganın zanlısı C.T., emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklandı. Olay, aralarında husumet bulunan kişiler arasında yaşandı.
Şüpheli C.T, emniyetteki işlemlerinin ardından Çerkezköy Adliyesine getirildi.
Zanlı, savcılıktaki ifadesi sonrasında çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Olay
Yıldırım Beyazıt Mahallesi Tarım Sokak'ta dün, aralarında husumet bulunduğu öne sürülen kişiler tartışmaya başlamış, tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine C.T. (43), bir binanın 2. katındaki balkondan av tüfeğiyle G.O'ya (25) ateş etmişti.
Ağır yaralanan G.O, sağlık ekiplerince Çerkezköy Devlet Hastanesine kaldırılmıştı.