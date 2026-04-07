Tekirdağ'da 'sıfır atık' çalıştayı düzenlendi

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi, Sıfır Atık Hareketi'nin kurucusu ve Sıfır Atık Vakfı Onursal Başkanı Emine Erdoğan'ın himayelerinde başlatılan ' Türkiye Sıfır Atık Çalıştayları' kapsamında Tekirdağ'da 'Yerelden Ulusala İsraf ve Atık' temalı çalıştay düzenlendi.

Sıfır Atık Vakfı ile Tekirdağ Valiliği himayesinde; Tekirdağ Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, Tekirdağ İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde 'sıfır atık' çalıştayı düzenlendi. Çalıştaya Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Sıfır Atık Vakfı Genel Müdürü Mustafa Erdağı, Namık Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin, Süleymanpaşa Kaymakamı Mahmut Nedim Tunçer, Tekirdağ Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Aksoy, Tekirdağ Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürü Ali Kemal Atlı, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Aşık katıldı.

'SUYU İSRAF ETMEDEN, DOĞRU KULLANMAMIZ GEREKİYOR'

Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, yaptığı konuşmada kentte yaşanan kuraklık ve su sorunlarına dikkat çekti. Vali Soytürk, "Bugün de yerelde, yani Tekirdağ'da bu çalışmalar ele alınacak. Buradan çıkan sonuçlar Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığına da yön verecek. Başlık çok önemli, Yerelden Ulusala İsraf ve Atık. İsraf maalesef günümüzde oldukça yaygın. Özellikle son şu günlerde, geçen sene ve bu sene bizi en çok rahatsız eden konuların başında su israfı geliyor. Suyun yoksunluğu ve eksikliğinden kaynaklanan bir sıkıntımız var. Belediyelerimiz, büyükşehir belediyemiz yoğun bir şekilde çalışıyor ve gayret gösteriyor. Bir taraftan DSİ barajlar ve göletler yapıyor, ancak diğer taraftan bizim de israf etmememiz, suyu biriktirmemiz ve doğru kullanmamız gerekiyor. Bu konuda büyükşehir belediyemizin bilinçlendirme çalışmaları var, ancak bunların artırılması gerektiğini düşünüyoruz" dedi.

Restoranlardaki gıda israfına değinen Soytürk, "Bir taraftan gıda israfı var, bildiğiniz gibi dünyanın birçok yerinde insanlar gıdaya ulaşamazken, etrafımızda görüyoruz. Restoranlarda yemeyeceğiniz, yiyebileceğinizin birkaç katı masada ürün getiriliyor ve hiç dokunulmadan büyük bir kısmı çöpe gidiyor. Bu kabul edilebilir bir durum değil. Bu konuda da bir bilinçlenme ve gereğini yapma durumundayız" dedi.

'TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK ARITMA TESİSİ ERGENE HAVZASI'NDA'

Türkiye'nin en büyük arıtma tesisi ve atık yatırımının Ergene Havzası'nda yapıldığını belirten Vali Soytürk, "Diğer başlık atık, büyükşehir belediyemiz, yerel belediyelerimiz atıklarla ilgili çalışmalar yapıyor. Ama Türkiye'deki en büyük arıtma tesisi ve atık çalışması Ergene Havzası'nda gerçekleştirilmiştir. Milyonlarca dolarlık bu çalışma tamamlanmıştır. OSB'lerdeki her bir fabrikanın atığı, bulunduğu OSB içinde arıtılmakta ve Sürekli Atıksu İzleme Sistemi ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından denetlenmektedir, bu çok önemli bir çalışmadır. Şu anda yaklaşık 1,5 yıldır suyun kaynağından denize ulaşıncaya kadar olan süreçte ölçümler yapıyoruz. Fabrikalardan ve OSB'lerden önce, evsel atıkların su kaynaklarını kirlettiği noktaları inceliyoruz. Görüyoruz ki bugün evsel atıklar en az sanayi kadar kirletici. Bu nedenle büyükşehir belediyemizle birlikte, söz konusu bölgelerdeki tüm evsel atıkların Velimeşe OSB'de arıtılmasıyla ilgili bir protokol çalışması yürütüyoruz. Çok yakın bir tarihte bu protokolü imzalayacağız. Çünkü Velimeşe OSB'nin bu yükü kaldırabilecek büyük bir kapasitesi bulunmaktadır. Böylece Ergene Nehri ve çevresi daha temiz hale gelecektir" diye konuştu.

'ARITMA ATIKLARI YÜKSEK KALORİLİ YAKITA DÖNECEK'

Vali Soytürk, arıtma sonrasında ortaya çıkan çamurun yakıt olarak değerlendirileceği projenin son aşamalarına gelindiğini belirterek, "Arıtma yapıyorsunuz bu sefer başka bir sıkıntı ortaya çıkıyor. O da arıtma çamurları hem koku yapıyor hem depolanması sıkıntı. Bununla ilgili de çok uzun zamandır çalışıyoruz. Bir projemiz var bu projeyi Sanayi Bakanlığımıza anlattık, perşembe günü sayın bakanımızla bir kere daha görüşeceğiz, çok az bir ısıyla bu çamurları kurutup ekonomiye kazandırma projesi. Böylece yaklaşık 4 bin kalorilik bir ürün olacak ve bu ürünler aslında çimento fabrikaları için bir yakıt haline gelecek" ifadelerini kullandı.

'ÇALIŞTAYLAR ÜLKE GENELİNDE HANGİ ÇALIŞMALARIN YAPILMASINI BELİRLEYECEK'

Sıfır Atık Vakfı Genel Müdürü Mustafa Erdağı da yapılan çalışmaların bakanlıklara yön vereceğini söyledi. Erdağı "Sıfır Atık Vakfı olarak 2023 yılında Emine Erdoğan hanımefendinin liderliğinde kurulan ve yaklaşık 2,5 yıldır faaliyetlerini ulusal ve uluslararası alanda yürüten bir organizasyon olarak ulusal tarafta illerimizde sıfır atık süreçlerini irdelediğimiz bu alandaki aksaklıkları ve giderilmesi gereken eksiklikleri tespit etmeye arzu ettiğimiz ve aslında bir sivil toplum kuruluşu olarak yerel ve merkezi otoriteye bu alandaki önerilerimizi sunmak amacıyla sıfır atık çalıştaylarını düzenliyoruz. Bu yıl ülkemizde yapılacak olan COP31 konferansı için de aslında bir hazırlık çalışması olan bu çalıştaylar illerimizdeki bütün temas edilen hususlarla ilgili sıfır atık süreçlerini irdelemek ve bir rapor hazırlığı çalışmasıdır. Aslında bu çalıştaylar ve sonucunda elde edilecek raporlar ülkemizin genelinde sıfır atık süreçlerini toplu halde görmemizi ve hangi alanlarda çalışma yapılması gerektiğini bizlere gösterecek" diye konuştu.

