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Fenerbahçe'nin rakibi şaşırttı! Kerem neredeyse tüm takıma bedel

Fenerbahçe'nin rakibi şaşırttı! Kerem neredeyse tüm takıma bedel
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UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda Fenerbahçe'nin rakibi olan Gornik Zabrze'nin kadro değeri dikkat çekti. Polonya ekibinin toplam piyasa değeri 24 milyon euro seviyesinde bulunurken, Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki Kerem Aktürkoğlu'nun değeri ise 20 milyon euro olarak gösteriliyor.

  • Gornik Zabrze'nin toplam kadro değeri yaklaşık 24 milyon euro.
  • Kerem Aktürkoğlu'nun piyasa değeri 20 milyon euro ile Gornik Zabrze'nin kadro değerine yakın.
  • Fenerbahçe ile Gornik Zabrze arasındaki ilk maç 21 veya 22 Temmuz'da Kadıköy'de, rövanş ise 28 veya 29 Temmuz'da Polonya'da oynanacak.

Uefa Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda Fenerbahçe ile eşleşen Gornik Zabrze'nin kadro değeri futbol kamuoyunda dikkat çekti.  Polonya temsilcisinin toplam piyasa değerinin yaklaşık 24 milyon euro olduğu belirtildi.

KEREM AKTÜRKOĞLU DETAYI

Sarı-lacivertlilerin transfer gündeminde yer aldığı öne sürülen Kerem Aktürkoğlu'nun piyasa değeri ise 20 milyon euro seviyesinde bulunuyor. Bu rakam, Gornik Zabrze'nin toplam kadro değerine oldukça yakın olmasıyla dikkat çekti.

DEV FARK ORTAYA ÇIKTI

Fenerbahçe'nin Avrupa kupalarındaki rakiplerinden biri olan Gornik Zabrze'nin ekonomik gücü ile Süper Lig devlerinin kadro değerleri arasındaki fark da bir kez daha gözler önüne serildi. Tek bir oyuncunun piyasa değerinin, rakip takımın neredeyse tamamına yaklaşması futbolseverler arasında da ilgi uyandırdı.

İLK MAÇ KADIKÖY'DE

Fenerbahçe ile Gornik Zabrze arasındaki eşleşmenin ilk karşılaşması 21 veya 22 Temmuz'da Kadıköy'de oynanacak. Rövanş mücadelesi ise 28 veya 29 Temmuz'da Polonya'da yapılacak.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
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Yorumlar (3)

Haber Yorumlarısağdan muhalif:

Alper bey gündemden çok uzaklaşmış anlaşılan. Bi haberde morinyo ile çalışan fener yazıyor, burda fenerbahçe keremle ilgileniyor yazıyor !!!! siz bitmişsiniz kardeşim yaa. bunca hatalı metinle nasıl çalıştırıyorlar sizi şaşırıyorum !!!!

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Haber Yorumlarırxnywx6ww8:

bu işler parayla olmuyo

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Haber YorumlarıTaygun Demir:

yani bizden daha iyiler

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