Fenerbahçe'nin rakibi şaşırttı! Kerem neredeyse tüm takıma bedel

Uefa Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda Fenerbahçe ile eşleşen Gornik Zabrze'nin kadro değeri futbol kamuoyunda dikkat çekti. Polonya temsilcisinin toplam piyasa değerinin yaklaşık 24 milyon euro olduğu belirtildi.

KEREM AKTÜRKOĞLU DETAYI

Sarı-lacivertlilerin transfer gündeminde yer aldığı öne sürülen Kerem Aktürkoğlu'nun piyasa değeri ise 20 milyon euro seviyesinde bulunuyor. Bu rakam, Gornik Zabrze'nin toplam kadro değerine oldukça yakın olmasıyla dikkat çekti.

DEV FARK ORTAYA ÇIKTI

Fenerbahçe'nin Avrupa kupalarındaki rakiplerinden biri olan Gornik Zabrze'nin ekonomik gücü ile Süper Lig devlerinin kadro değerleri arasındaki fark da bir kez daha gözler önüne serildi. Tek bir oyuncunun piyasa değerinin, rakip takımın neredeyse tamamına yaklaşması futbolseverler arasında da ilgi uyandırdı.

İLK MAÇ KADIKÖY'DE

Fenerbahçe ile Gornik Zabrze arasındaki eşleşmenin ilk karşılaşması 21 veya 22 Temmuz'da Kadıköy'de oynanacak. Rövanş mücadelesi ise 28 veya 29 Temmuz'da Polonya'da yapılacak.