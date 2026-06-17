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Elazığ'da 4 yaşındaki Zeynep Dila havuzda boğulma tehlikesi geçirdi, yaşam mücadelesini kaybetti

Elazığ'da 4 yaşındaki Zeynep Dila havuzda boğulma tehlikesi geçirdi, yaşam mücadelesini kaybetti
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Elazığ'da ailesiyle gittiği yazlıkta havuza düşen 4 yaşındaki Zeynep Dila İzgi, 5 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. Cenazesi Diyarbakır'da toprağa verildi.

ELAZIĞ'da ailesi ile birlikte gittiği yazlıkta havuza düşen ve boğulma tehlikesi geçiren Zeynep Dila İzgi (4), 5 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Olay, 12 Haziran'da Hazar Gölü'nde bulunan bir yazlıkta meydana geldi. Ailesiyle birlikte yazlığa giden Zeynep Dila İzgi, havuza düşerek boğulma tehlikesi geçirdi. Yakınları, Zeynep Dila'yı sudan çıkarıp, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İzgi, ilk müdahalesinin ardından Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Zeynep Dila İzgi, dün hayatını kaybetti. Zeynep Dila'nın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından Diyarbakır'ın Bağlar ilçesindeki Yeniköy Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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