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Tekirdağ'da sahipsiz hayvan çalışmaları Vali Soytürk başkanlığında değerlendirildi

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Tekirdağ'da sahipsiz hayvan çalışmaları Vali Soytürk başkanlığında değerlendirildi
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Tekirdağ'da sahipsiz hayvanlara yönelik çalışmalar ile yerel yönetimlerin bakımevi ve doğal yaşam alanı oluşturma faaliyetleri, Vali Recep Soytürk başkanlığındaki toplantıda değerlendirildi. Toplantıda belediyelerin kapasiteleri, kısırlaştırma ve denetim çalışmaları ele alındı.

Tekirdağ'da sahipsiz hayvanlara yönelik yürütülen çalışmalar ile yerel yönetimlerin bakımevi ve doğal yaşam alanı oluşturma faaliyetleri değerlendirildi.

Vali Recep Soytürk başkanlığında, Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi (GAMER) Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıda, mevzuat kapsamında yerel yönetimlerin bakımevi ve doğal yaşam alanı kurma çalışmaları ile mevcut kapasiteleri ele alındı.

İl İzleme ve Denetim Alt Komisyonu tarafından aylık ve düzenli gerçekleştirilen yerinde denetim faaliyetlerinde elde edilen verilerin de görüşüldüğü toplantıda, belediyelerin sahipsiz sokak hayvanlarına yönelik yürüttüğü ve planladığı çalışmalar değerlendirildi.

Toplantıda ayrıca kısırlaştırma çalışmaları, mevcut uygulamalar ve kurumlar arası koordinasyon gerektiren konular ele alındı.

Vali Soytürk, sokak hayvanlarının toplanması ve rehabilitasyonuna yönelik çalışmaların sürdüğünü belirterek, çalışmaları günlük olarak takip ettiğini ifade etti.

Büyükşehir Belediyesinin bu konuda aktif çalışmalar yürüttüğünü aktaran Soytürk, "Hem barınaklar bakımından hem yaşam alanları bakımından herhalde Türkiye'de nezih bir şekilde işleten başka bir şehir diye düşünüyorum. Birçok ilçede çalışmalar devam ediyor. Arkadaşlarımız ilgili, bundan duyduğum memnuniyeti ifade etmek isterim." ifadelerini kullandı.

Toplantıya kaymakamlar, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Arzu Çebi, İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ali Güngör, belediye başkanları, kurum müdürleri, Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürü Gökay İnal ile Hayvanları Koruma Kurulu üyeleri katıldı.

Kaynak: AA
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