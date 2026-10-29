Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Tekirdağ'da sağanak nedeniyle su birikintisi oluştu, Kırklareli'nde 13 derece ölçüldü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Tekirdağ'da sağanak nedeniyle su birikintisi oluştu, Kırklareli'nde 13 derece ölçüldü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tekirdağ'da sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, polis yoğun trafik noktalarında sürücüleri uyardı. Kırklareli'nde sağanak zaman zaman etkisini artırırken, sıcaklık Tekirdağ'da 16, Kırklareli'nde 13 derece ölçüldü; yağışın aralıklarla sürmesi bekleniyor.

Tekirdağ ve Kırklareli'nde sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Tekirdağ kent merkezinde sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Polis ekipleri, trafiğin yoğun olduğu noktalarda önlem alarak, sürücüleri dikkatli seyretmeleri konusunda uyardı.

Yağışa hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar, otobüs duraklarına sığınarak yağmurdan korunmaya çalıştı.

Hava sıcaklığının 16 derece ölçüldüğü kentte, sağanağın aralıklarla sürmesi bekleniyor.

Kırklareli'nde ise sabah çisenti şeklinde etkili olan sağanak zaman zaman etkisini artırıyor.

Hava sıcaklığının 13 derece ölçüldüğü kentte, yağışın gün boyu aralıklarla sürmesi bekleniyor.

Kaynak: AA
Eski ABD Başkanı Obama'dan Trump'a 'Diktatör' benzetmesi

Eski ABD Başkanı'ndan Trump'ı çıldırtacak sözler
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

70 yıl önce adaya getirdiler! Sonra başlarına bela oldu

70 yıl önce adaya getirdiler! Sonra başlarına bela oldu
Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde istifa etti

Avrupa'da deprem etkisi yaratan istifa!
Bakanlık şikayeti sonrası Özlem Öz'ün 4,3 milyonluk hesabı erişime engellendi

Bu görüntüler sonrası Bakanlık harekete geçti! 4 milyonluk hesap gitti
Köylüler direğe bakınca donup kaldı

Köylüler direğe bakınca donup kaldı! Acı son
Devlet erkanı Anıtkabir'i ziyaret etti! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Türkiye Yüzyılı' vurgulu mesaj

Erdoğan'dan Anıtkabir Özel Defteri'ne "Türkiye Yüzyılı" vurgulu mesaj
İş insanının ölümünden sonra ortaya çıkan 8 sayfalık not! 5 kişi gözaltına alındı

Ünlü iş insanının ölmeden önce yazdığı not savcılığı harekete geçirdi
Sancaktepe'de pazarcıların yer kavgası kanlı bitti! 1 ölü, biri çocuk 5 yaralı

Pazarda yer kavgası kana bulandı! 1 ölü, biri çocuk 5 yaralı