Tekirdağ'da sağanak nedeniyle su birikintisi oluştu, Kırklareli'nde 13 derece ölçüldü

Tekirdağ'da sağanak nedeniyle su birikintisi oluştu, Kırklareli'nde 13 derece ölçüldüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Tekirdağ'da sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, polis yoğun trafik noktalarında sürücüleri uyardı. Kırklareli'nde sağanak zaman zaman etkisini artırırken, sıcaklık Tekirdağ'da 16, Kırklareli'nde 13 derece ölçüldü; yağışın aralıklarla sürmesi bekleniyor.
Tekirdağ ve Kırklareli'nde sağanak hayatı olumsuz etkiledi.
Tekirdağ kent merkezinde sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.
Polis ekipleri, trafiğin yoğun olduğu noktalarda önlem alarak, sürücüleri dikkatli seyretmeleri konusunda uyardı.
Yağışa hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar, otobüs duraklarına sığınarak yağmurdan korunmaya çalıştı.
Hava sıcaklığının 16 derece ölçüldüğü kentte, sağanağın aralıklarla sürmesi bekleniyor.
Kırklareli'nde ise sabah çisenti şeklinde etkili olan sağanak zaman zaman etkisini artırıyor.
Hava sıcaklığının 13 derece ölçüldüğü kentte, yağışın gün boyu aralıklarla sürmesi bekleniyor.