Üye Girişi
Haberler

Tekirdağ'da Otomobil Kazası: 5 Ölü

Tekirdağ'da Otomobil Kazası: 5 Ölü
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde bir otomobil iş makinesine çarparak alev aldı. Kazada otomobilde bulunan 5 kişi hayatını kaybetti. Jandarma iş makinesi sürücüsünü gözaltına aldı.

TEKİRDAĞ'ın Ergene ilçesinde önünde seyir halinde olan iş makinesine çarptıktan sonra alev alan otomobildeki 5 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, saat 00.30 sıralarında Ergene ilçesinin Ulaş Mahallesi'nde D-100 karayolu üzerinde meydana geldi. Sürücüsünün henüz kimliği belirlenemeyen 59 FV 888 plakalı otomobil, aynı yönde seyir halinde Ö.A.'nın kullandığı iş makinesine arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle demir yığını haline dönüşen otomobil alev alarak yanmaya başladı. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alev topuna dönen otomobildeki yangın söndürüldü. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde otomobilde bulunan 5 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazada ölen ve henüz kimlikleri belirlenemeyen 5 kişinin cansız bedenleri Çorlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma, iş makinesi sürücüsü Ö.A.'yı gözaltına alarak, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Yerel Haberler Güvenlik Jandarma Otomobil Tekirdağ 3-sayfa Güncel Ergene Olay Kaza

Her an enselerindeydi! Bebek katillerini soruşturan ve tehdit edilen cesur savcı fotoğraf karesinde ortaya çıktı

Bebek katillerini soruşturan ve tehdit edilen cesur savcı fotoğraf karesinde ortaya çıktı

 'Tecavüze uğradım, tehdit ediliyorum' diyerek yardım istemişti: Olayın aslı bambaşka çıktı

'Tecavüze uğradım, tehdit ediliyorum' diyerek yardım istemişti: Olayın aslı bambaşka çıktı

 Çete lideri Fırat Sarı'nın dehşeti yaşattığı bir aile daha konuştu: Bebeklerin çığlık seslerini unutamıyorum

Çete lideri Fırat Sarı'nın dehşeti yaşattığı bir aile daha konuştu
Elon Musk, her gün bir kişiye 1 milyon dolar ödül verecek

Bonkör Musk! Her gün bir kişiye 1 milyon dolar verecek
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Samsunspor Fenerbahçe GENİŞ ÖZET? 2-2 Samsunspor Fenerbahçe maçı BEİN ÖZET izle! Hangi antik kent Aydın il sınırları içerisinde yer alır? Aspendos hangi ilde, Efes hangi ilde, Afrodisias hangi ilde, Assos hangi ilde? 21 Ekim 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 21 Ekim Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 21 Ekim AFAD ve Kandilli deprem listesi! 21 Ekim Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? 21 Ekim 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! 21 Ekim 2024 On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? On Numara sonuçları saat kaçta? On Numara CANLI izle! Bugün kazanan numaralar neler? İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 21 Ekim Pazartesi İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? İstanbul'u kuşatan ilk Osmanlı padişahı hangisidir? Sergen Yalçın tam adı ne, gerçek ismi ne? Eski milli futbolcu ve teknik direktör Sergen Yalçın'ın tam adıdır? 20 Ekim Pazar 500 bin TL soru cevabı ne? Hangisinden 69 gün önce,9 Ekim 1903'te New York Times'taki makalede bunun ancak 1 ila 10 milyon yılda başarılabileceği tahmini yapılmıştır? Kırım Savaşı'nda Rusya'ya karşı Osmanlı Devleti'nin yanında savaşan ve sonradan İtalya'yı birleştirecek olan krallık hangisidir?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.