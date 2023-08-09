Tekirdağ'da otobüs ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

TEKİRDAĞ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde yolcu otobüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, biri çocuk 2 kişi yaralandı. Kaza anı çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı.

TEKİRDAĞ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde yolcu otobüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, biri çocuk 2 kişi yaralandı. Kaza anı çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 20.00 sıralarında Marmarereğlisi'nin Yeniçiftlik Mahallesi'nde meydana geldi. C.G. yönetimindeki 17 HB 600 plakalı yolcu otobüsü, yolun soluna dönüş yapmak isteyen Tuğba Çağlar (40) yönetimindeki 59 ZD 966 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın şiddetiyle kontrolden çıkan otomobil yol kenarındaki evin bahçe duvarına çarptı. İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ve jandarma ekiplerinin yaptığı kontrolde otomobil sürücüsü Tuğba Çağlar'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Otomobilde yaralanan Mehtap Tunç (46) ve Ece Çağlar (6), ambulansla Marmaraereğlisi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

KAZA KAMERADA

Kaza anı çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Jandarma otobüs sürücüsü C.G.'yi gözaltına alarak, soruşturma başlattı.