Tekirdağ'da Orman Yangınına Havadan ve Karadan Müdahale

Tekirdağ'da Orman Yangınına Havadan ve Karadan Müdahale
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Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde, rüzgarın etkisiyle yeniden alevlenen orman yangınına, havadan ve karadan müdahaleler devam ediyor. Uçmakdere Mahallesi'nde başlayan yangına, özel ekipler ve havadan desteklenen araçlar ile müdahale ediliyor.

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde rüzgarın etkisiyle yeniden alevlenerek ormanlık alana sıçrayan yangına müdahale ediliyor.

Sabah saatlerinde Uçmakdere Mahallesi'ndeki makilik alanda, henüz belirlenemeyen nedenle çıkan ve ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle söndürülen yangın, rüzgarın etkisiyle yeniden başlayarak ormanlık alana sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye Tekirdağ Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Söndürme çalışmalarına 2 helikopter ve 2 söndürme uçağı da havadan destek veriyor.

Yangına, karadan ve havadan müdahale sürüyor.

Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel
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