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Tekirdağ'da operasyonda 21 zanlı tutuklandı, peynir bidonunda uyuşturucu bulundu

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Tekirdağ'da operasyonda 21 zanlı tutuklandı, peynir bidonunda uyuşturucu bulundu
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Tekirdağ'da son iki haftada düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 26 zanlıdan 21'i tutuklandı. Adreslerde peynir bidonunda 3 kilogram sentetik uyuşturucu ve 14 bin 495 sentetik ecza hap ele geçirilirken, 5 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Tekirdağ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 21 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, son iki haftada uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, kent genelinde belirlenen adreslere düzenledikleri operasyonlarda 26 zanlıyı yakaladı.

Adreslerdeki aramalarda, peynir bidonunda 3 kilogram sentetik uyuşturucu, 14 bin 495 sentetik ecza hap, 17 bin 496 uyuşturucu emdirilmiş peçete, 2 ruhsatsız tabanca, ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 111 bin 135 lira ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 21'i tutuklandı, 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA
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