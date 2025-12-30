Haberler

Tekirdağ'da deniz ulaşımına lodos engeli

Güncelleme:
Marmara Denizi'nde etkili olan lodos, Tekirdağ'da deniz ulaşımını olumsuz etkileyerek birçok şilep ve tanker demirlemesine neden oldu. Balıkçılar denize açılamazken, lodosun etkisiyle kıyıya yosun ve atıklar sürüklendi.

Marmara Denizi'nde etkili olan lodos, Tekirdağ'da deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor.

Hızı zaman zaman 50 kilometreye ulaşan lodos dolayısıyla yerli ve yabancı bandıralı 7 şilep ve tanker, Tekirdağ açıklarına demirledi.

Lodos nedeniyle balıkçılar da denize açılamadı. Lodosun etkisiyle oluşan dalgalar, kıyıya yosun ve çeşitli atıkları sürükledi.

Tekirdağ Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, AA muhabirine, lodosun sert estiğini, balıkçıların rüzgarın etkisini kaybetmesini beklediğini dile getirdi.

Hava sıcaklığının 9 derece ölçüldüğü kentte, lodosun 3 gün etkili olması bekleniyor.

Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel
