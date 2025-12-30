Tekirdağ'da deniz ulaşımına lodos engeli

Marmara Denizi'nde etkili olan lodos, Tekirdağ'da deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor.

Hızı zaman zaman 50 kilometreye ulaşan lodos dolayısıyla yerli ve yabancı bandıralı 7 şilep ve tanker, Tekirdağ açıklarına demirledi.

Lodos nedeniyle balıkçılar da denize açılamadı. Lodosun etkisiyle oluşan dalgalar, kıyıya yosun ve çeşitli atıkları sürükledi.

Tekirdağ Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, AA muhabirine, lodosun sert estiğini, balıkçıların rüzgarın etkisini kaybetmesini beklediğini dile getirdi.

Hava sıcaklığının 9 derece ölçüldüğü kentte, lodosun 3 gün etkili olması bekleniyor.