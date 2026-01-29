Haberler

Tekirdağ'da lodos deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor

Güncelleme:
Marmara Denizi'nde etkili olan lodos, Tekirdağ'da deniz ulaşımında aksamalara neden oldu. 12 şilep ve tanker bekleyişteyken, balıkçılar da denize açılamadı.

Marmara Denizi'nde 3 gündür etkili olan lodos, Tekirdağ'da deniz ulaşımında aksamalara neden oluyor.

Zaman zaman saatte 50 kilometre hıza ulaşan lodos nedeniyle yerli ve yabancı bandıralı 12 şilep ve tanker, Tekirdağ açıklarında bekleyişini sürdürüyor.

Olumsuz hava koşulları balıkçıları da etkiliyor.

Süleymanpaşa ilçesindeki balıkçılar, lodos nedeniyle bugün de denize açılamadı.

Hava sıcaklığının 12 derece ölçüldüğü kentte, lodosun etkisini yarın yitirmesi bekleniyor.

Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel
Haberler.com
500

