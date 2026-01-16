Haberler

Tekirdağ'dan kısa kısa

Çorlu Cumhuriyet Başsavcısı Bilgehan Yücel, Süleymanpaşa Kaymakamı Mahmut Nedim Tunçer'i ziyaret etti. Ayrıca, Tekirdağ Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Mehmet Emin Sontur, Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu ile bir araya geldi. Son olarak Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar, Tekirdağspor'u ziyaret etti ve kulüp yönetimiyle görüş alışverişinde bulundu.

Çorlu Cumhuriyet Başsavcısı Bilgehan Yücel, Süleymanpaşa Kaymakamı Mahmut Nedim Tunçer'i ziyaret etti.

Yücel ve Tunçer makamda bir süre görüştü.

Tunçer, ziyareti için Yücel'e teşekkür etti.

-Tekirdağ Şehir Hastanesi Başhekimi Tabakoğlu'na ziyaret

Tekirdağ Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Mehmet Emin Sontur, Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu'nu ziyaret etti.

Ziyarette bir süre sohbet eden Sontur ve Tabakoğlu, karşılıklı görüş alışverişinde bulundu.

Tabakoğlu, ziyaret dolayısıyla Sontur'a teşekkür etti.

Tekirdağspor'a ziyaret

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar, Tekirdağspor'u ziyaret etti.

Nallar, kulüp tesislerinde Tekirdağspor Başkanı Kazım Yavuz Çiftçi ve yönetim kurulu ile bir araya geldi.

Çiftçi ile bir süre görüşen Nallar, ardından oyuncular ve antrenörlerle sohbet etti.

Nallar, şehrin takımına her zaman sahip çıkmaya devam edeceklerini ifade etti.

