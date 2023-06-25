Tekirdağ'da Kurban Bayramı dolayısıyla çocuklara kıyafet yardımı yapıldı

Tekirdağ Müftülüğü, Türk Diyanet Vakfı ve gönüllü kadınlar işbirliğinde gerçekleştirilen yardım öncesi ihtiyaç sahibi 160 çocuk belirlendi. Beden ölçülerine uygun alınan kıyafetler çocuklara teslim edildi. İl Müftüsü Mustafa Soykök, yapılan çalışmada emeği geçen herkese teşekkür etti. Ayrıca, Tekirdağ Milli Eğitim Müdürlüğünce 2022-2023 eğitim-öğretim yılı yıl sonu değerlendirme toplantısı yapıldı. Vali Yardımcısı Asalet Karabulut başkanlığında İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde gerçekleştirilen toplantıda, eğitim-öğretim döneminde yapılan çalışmalar değerlendirildi. Karabulut, İl Milli Eğitim Şube Müdürü Ömer Çelik'ten bilgi aldı.