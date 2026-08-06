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Ergene'de Trafik Kazası: 2 Yaralı

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Tekirdag'ın Ergene ilçesinde, trafik ışığında bekleyen tıra arkadan çarpan panelvandaki 2 kişi hafif yaralandı.

Tekirdag'ın Ergene ilçesinde, trafik ışığında bekleyen tıra arkadan çarpan panelvandaki 2 kişi hafif yaralandı.

Velimese Organize Sanayi Bölgesi Yan Yol Caddesi'nde, Ş.Ç. yönetimindeki panelvan, iddiaya göre kırmızı ışıkta bekleyen C.S.M. idaresindeki tıra arkadan çarptı.

Kazada panelvanın sürücüsü Ş.Ç. ile araçta bulunan M.Ç. hafif yaralandı.

Sağlık ekiplerince özel bir hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA
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