Tekirdağ'da Kenevir Yetiştiren 5 Şüpheli Yakalandı

TEKİRDAĞ'ın Saray ilçesinde evlerine kurdukları sistemle kenevir yetiştirip, ürettikleri uyuşturucuyu piyasaya süren 5 şüpheli, polis tarafından yakalandı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ile Saray İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmada, ilçede iki eve sistem kurarak kenevir yetiştirilip uyuşturucu üreterek piyasa sürdükleri belirlendi. Ekiplerin iki adrese eş zamanlı düzenlediği operasyonda, bitki üretim kabini, 5 saksı içerisinde ekili kenevir, 7 kutu suni sıvı gübre, 3 öğütücü, 1 hassas terazi, 14 gram Hint keneviri, çeşitli bitki üretiminde kullanılan malzemeler, ruhsatsız 4 tabanca ile 1 tüfek, silahlara ait 90 mermi ve fişek ele geçirildi. 5 kişi gözaltına alınırken, soruşturma sürüyor.