Üye Girişi
Haberler

Tekirdağ'da kaybolan gemi personeli için arama çalışmaları sürüyor

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MARMARA Denizi'nin Tekirdağ'a bağlı Şarköy ilçesi açıklarında, Liberya bandıralı gemiden düşüp kaybolduğu düşünülen Hindistan uyruklu personel Ganesh Govind'i (22) arama çalışmaları ikinci günde de sürüyor. Çalışmalara Tekirdağ Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan 2 bot ve 11 personel eşlik ediyor.

MARMARA Denizi'nin Tekirdağ'a bağlı Şarköy ilçesi açıklarında, Liberya bandıralı gemiden düşüp kaybolduğu düşünülen Hindistan uyruklu personel Ganesh Govind'i (22) arama çalışmaları ikinci günde de sürüyor. Çalışmalara Tekirdağ Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan 2 bot ve 11 personel eşlik ediyor.

Olay, dün akşam saatlerinde, Şarköy açıklarında meydana geldi. Bölgede 6 numaralı demirleme sahasında bulunan Liberya bayraklı gemi Rui Fu Sheng'in kaptanı, Tekirdağ Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Bölge Liman Başkanlığı'na gemide görevli personel Ganesh Govind'in kaybolduğu ihbarında bulundu. Ekipler, kaptanın ifadesine başvurdu. Gemi kaptanı, en son saat 10.40'ta gördüğü Govind'in saat 19.15 sıralarında gemide olmadığını fark ettiklerini anlattı. Ekipler, gemiden düştüğü şüphesi üzerinde durulan Govind'i arama çalışması başlattı. Çalışmalarda 2'si sahil güvenlik, 1'i Kıyı Emniyet'e ait olmak üzere 3 botla gün boyu devam etti. Gece saatlerinde ara verilen arama çalışmaları bugün yeniden başlatıldı. Geniş alanda devam eden aramaların 2 sahil güvenlik botu ve 11 personelle sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Denizcilik Güvenlik Güncel Dünya Kaza

Jandarma komutanından savcıya sürpriz ziyaret! Narin soruşturmasında yeni gözaltılar olabilir

Narin soruşturmasında sıcak saatler! Jandarma komutanı savcının odasına gitti

 Adeta itiraf gibi sözler var! İşte Narin'in annesinin ilk kez yayınlanan röportajı

Her sözü itiraf gibi! İşte Narin'in annesinin ilk kez yayınlanan röportajı

 Sim kart ve kamera detayı korkunç! Narin'in katledildiği köyle ilgili şoke eden gerçekler

Narin'in katledildiği köyle ilgili şoke eden gerçekler
Narin'in annesiyle ilgili skandal iddia! 'Devlet istiyor, gizli bir test yapılacak' yalanıyla hemşirelere kanını aldırmış

"Devlet istiyor, gizli test yapılacak" diyerek kanını aldırmış
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 14 Eylül Cumartesi günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? Cenk Ergün istifa mı etti, neden istifa etti? Galatasaray futbol direktörü Cenk Ergün kimdir, kaç yaşında? Kasımpaşa- Fenerbahçe maçı ne zaman? Kasımpaşa- Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe'nin maçı ne zaman? Hafta sonu (14-15 Eylül) hava durumu nasıl olacak? Cumartesi-Pazar yağmur yağacak mı? Mevlid kandilinde ne yapılır? Mevlid kandili ne anlama geliyor? 2024 Mevlid Kandili ne zaman? SİVASSPOR- GAZİANTEP MAÇI NE ZAMAN? Sivasspor- Gaziantep maçı saat kaçta, hangi kanalda? Hesap numarası nedir, ne için kullanılır? Hesap no nerede yazar, nereden öğrenilir? Mevlid Kandili'nde yapılacak ibadetler, çekilecek tesbihler ve zikirler neler? 2024 Mevlid Kandili'nde hangi dualar okunur, nasıl dua edilir? MEVLİD KANDİLİ MESAJLARI 2024 | Dualı, anlamlı, kısa, resimli, en güzel kandil mesajları! En yeni Mevlid Kandili sözleri neler? Mustafa Levent Bilgen kimdir? Kiev Büyükelçisi Mustafa Levent Bilgen kaç yaşında, nereli? Erkan Tan neden istifa etti? Erkan Tan A Haber'den neden ayrıldı, ne oldu?
title