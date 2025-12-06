Tekirdağ'da "Kadın Yasal Hakları Eğitimi" düzenlendi
Tekirdağ'da İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen 'Kadın Yasal Hakları Eğitimi' programında, Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) temsilcisi kadın haklarıyla ilgili bilgi verdi. Programa yerel yöneticiler ve veliler katıldı.
Büyükşehir Belediyesi Vali Enver Salihoğlu Ortaokulu Konferans Salonu'nda düzenlenen programda, Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Tekirdağ Temsilcisi Sümeyye Tekin, kadın haklarıyla ilgili güncel konularda bilgi verdi.
Programa, Süleymanpaşa Kaymakamı Mahmut Nedim Tunçer, İl Milli Eğitim Müdürü Abdülaziz Yeniyol ve veliler katıldı.
Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel