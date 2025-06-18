Tekirdağ'da İnşaat Halindeki Binadan Düşen Çocuk Ağır Yaralandı
Çerkezköy ilçesinde, 14 yaşındaki H.H.Ö. inşaat halindaki bir apartmanın üçüncü katından asansör boşluğuna düşerek ağır yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde, inşaat halindeki bir binanın asansör boşluğuna düşen çocuk ağır yaralandı.
Kızılpınar Atatürk Mahallesi'nde H.H.Ö. (14) inşaat halindeki apartmanın üçüncü katından henüz bilinmeyen bir nedenle asansör boşluğuna düştü.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan çocuk, sağlık ekiplerince Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Bünyamin Polat - Güncel